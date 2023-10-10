المجلس العسكري الحاكم في النيجر: عمليات انسحاب الجنود الفرنسيين من بلدنا تبدأ اليوم

أكّد المجلس العسكري الحاكم في ​النيجر​، أنّ "العمليّات لمغادرة القافلة الأولى من الجنود الفرنسيين من بلدنا، تحت حراسة قوّاتنا الدّفاعيّة والأمنيّة، ستبدأ اليوم الثّلثاء"، مشيرًا إلى أنّ "على إثر اجتماعات وتواصل بين سلطاتنا والجانب الفرنسي، تمّ تحديد جدول زمني لانسحاب قوّاته باتفاق مشترك".

وكان قد أصدر قادة الانقلاب بُعيد سيطرتهم على السّلطة في تمّوز 2023، قرارًا يدعو لانسحاب نحو 1400 جندي فرنسي من النيجر، وقد أعلن الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ قوّاته ستخرج من البلاد في نهاية أيلول الماضي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، سُجّلت تحرّكات لقوافل عدّة بين القواعد الأماميّة في الشّمال الغربي، حيث ينتشر 400 جندي، والعاصمة نيامي. ومذّاك الحين، أتاحت قافلتان على الأقل إيصال إمدادات إلى قاعدتَي أولام وتباري-باري، ونقل العديد من الجنود الفرنسيين إلى نيامي.