وسط غارات كثيفة.. طائرات الاحتلال الإسرائيلي تدمر أجزاء واسعة من حي الرمال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - دمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أجزاء كبيرة من حي الرمال بمدينة غزة، فيما لازال القصف مستمرا بشكل مكثف.



وأفاد مراسل الأناضول، أن الطائرات الحربية دمرت مباني وعمارات سكنية كاملة وسوتها بالأرض بفعل غاراتها العنيفة.



وذكر المراسل، أن المقاتلات دمرت مبنى لشركة الاتصالات الفلسطينية ما تسبب بانقطاع واسع للاتصالات والانترنت.



وخلفت الغارات دمارا واسعا في منازل وممتلكات المواطنين وتسببت بهلع كبير في صفوفهم، مع انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة.



كما تسبب القصف في تضرر قسم الحضانة بمجمع الشفاء الطبي إثر استهداف إسرائيل لمحيط المجمع.



وأفادت قناة الجزيرة بأن طائرات الاحتلال تواصل شن غارات كثيفة وعنيفة على وسط مدينة غزة.



من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الغارات على غزة مستمرة حتى لو أدت إلى إيذاء الرهائن الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية.



وفجر السبت، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ "ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

المصدر: وكالات