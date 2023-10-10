"وفا": مقتل صحافيَين وإصابة ثالث جراء قصف إسرائيلي لبرج حجي في غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ"طائرات القوّات الإسرائيليّة قصفت برج حجي في شارع المؤسّسات في محافظة ​غزة​، ما أدّى إلى تدميره بالكامل، ومقتل الصّحافي سعيد رضوان الطويل الّذي يعمل رئيس تحرير موقع "الخامسة للأنباء"، والصّحافي محمد رزق صبح الّذي يعمل مصوّرًا لوكالة خبر".

وأشارت إلى أنّ "الصّحافي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أُصيب بجراح خطيرة أُدخل على إثرها لغرفة العناية المشدّدة في مجمع الشّفاء الطبّي".

يُذكر أنّ خلال السّاعات الماضية، شنّت المقاتلات الإسرائيليّة غارات عنيفة على حي الرمال غربي مدينة غزة، أدّت إلى سقوط قتلى وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من المباني والأبراج السكنيّة والمؤسّسات.