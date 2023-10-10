شركة "دلتا" الأميركية للطيران ألغت كل رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية تشرين الأول

أعلنت شركة "دلتا" الأميركيّة للطّيران، أنّ "في الوقت الّذي نواصل فيه مراقبة الأحداث في المنطقة، اتّخذنا القرار الصّعب بإلغاء رحلاتنا إلى ​تل أبيب​ حتّى 31 تشرين الأوّل 2023"، مؤكّدةً أنّها تعمل على "إيجاد بدائل آمنة للعملاء الّذين يحاولون مغادرة تلّ أبيب".

ويأتي قرار "دلتا" تعليق رحلاتها إلى ​إسرائيل​، بعد قرارات مماثلة اتّخذتها شركات طيران عديدة أخرى من بينها "يونايتد أميركان إيرلاينز" و"كي إل إم-إير فرانس" و"لوفتهانزا"، في أعقاب الهجوم المباغت وغير المسبوق الّذي شنّته حركة "حماس" على جنوب إسرائيل يوم السّبت الماضي، وأشعل حربًا بين الجانبين.

لكنّ شركة "أميركان إيرلاينز" أعلنت الإثنين، أنّها سيّرت رحلتين من تلّ أبيب يومَي السّبت والأحد، لإجلاء عملاء وموظّفين في مطار بن غوريون، مشيرةً إلى أنّ "رحلاتنا إلى تلّ أبيب ستظلّ معلّقة إلى أن تسمح الظروف باستئنافها".