مادورو اتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين: لبدء مفاوضات سلام فورا

اتّهم الرّئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعيّة" بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة.
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أصدر بيانًا تحذيريًّا وتنبيهيًّا من الإبادة الجماعيّة الّتي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة"، مشيرًا إلى أنّه "سبق لنا وأن شهدنا في الماضي مذابح ومجازر وحشيّة بحقّ الشعب الفلسطيني"، ومعتبرًا أنّ الفلسطينيّين يتعرّضون لنظام "فصل عنصري جديد".
وطالب مادورو بـ"وقف إطلاق النّار، وباحترام قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشّعوب، وببدء مفاوضات سلام فورًا، لكي يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والأرض والسّلام"، مشدّدًا على "أنّني أدافع عن الشّعب الفلسطيني وعن السّلام".
وكان قد أقرّ غوتيريس في بيان، "بمخاوف إسرائيل المشروعة بشأن أمنها"، مبدياً في الوقت نفسه "قلقه الشّديد" إزاء قرارها فرض "حصار مطبق" على قطاع غزة.
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