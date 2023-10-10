الدفاع الروسية: صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية وتكبيدها خسائر بشرية على محور كراسني ليمان

أعلن مدير المركز الصّحافي لمجموعة قوّات "المركز" التّابعة للجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، أنّ "​القوات الروسية​ أحبطت وصدّت بنيران المدفعيّة والطّيران، 6 هجمات لمجموعات هجوميّة تابعة للواء الميكانيكي 63 التّابع للجيش الأوكراني، ولواء العمليّات الخاصّة آزوف، في منطقة تورسكوي على محور كراسني ليمان".

وكشف أنّ "خسائر ​القوات الأوكرانية​ بلغت نحو 60 عسكريًّا، فضلًا عن تدمير مركبتين قتاليّتين مدرّعتين"، مشيرًا إلى أنّ "مجموعة الطّيران التّكتيكي التّابعة للمجموعة، شنّت ضربات جويّة استهدفت جسرًا و3 نقاط انتشار موقّتة للقوّات الأوكرانيّة على محور كراسني ليمان".