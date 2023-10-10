سلطات الارجنتين اعلنت مقتل سبعة من مواطنيها وفقدان 15 في إسرائيل

أعلنت الأرجنتين أن سبعة من مواطنيها "قتلوا في هجمات شنتها حركة حماس في إسرائيل"، فيما تم إدراج حوالي 15 آخرين في عداد المفقودين

واوضحى وزير الخارجية الأرجنتيني سانتياغو كافيرو، إن "نحو 625 من المواطنين الأرجنتينيين الموجودين في إسرائيل طلبوا العودة إلى وطنهم".