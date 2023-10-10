اعلن الجيش الإسرائيلي اننا "سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة، ولم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل"، مشيرا الى "مقتل مسلح فلسطيني تسلل إلى مستوطنة ساعاد القريبة من الحدود مع قطاع غزة فجر اليوم".
كما اكد انه "لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة"، لافتا الى "تحييد 401 من عناصر حماس منذ بدء المواجهات". وذكر اننا "قصفنا الليلة الماضية نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم تعد هناك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.