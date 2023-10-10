الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم تعد هناك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل

اعلن الجيش الإسرائيلي اننا "سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة، ولم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل"، مشيرا الى "مقتل مسلح فلسطيني تسلل إلى مستوطنة ساعاد القريبة من الحدود مع قطاع غزة فجر اليوم".

كما اكد انه "لم يعد هناك مسلحون فلسطينيون في منطقة غلاف غزة"، لافتا الى "تحييد 401 من عناصر حماس منذ بدء المواجهات". وذكر اننا "قصفنا الليلة الماضية نحو 200 هدف في ضاحية الرمال بغزة وفي خان يونس".