في صحف اليوم: تشكيك بقدرة إسرائيل على فتح جبهة جديدة وميقاتي يسعى لتجنب أي فراغ بقيادة الجيش

على وقع العمليّات الحربيّة في الميدان الفلسطيني الّتي تنذر بحرب طويلة الأمد، والقصف المتبادل على الحدود اللّبنانيّة الجنوبيّة، أشار مصدر أمني، في تصريح إلى صحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "تبعاً للتطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية، فإنّ الوضع مفتوح على شتى الاحتمالات، واشتعال المنطقة وارد في اي لحظة".

من جهتها، أكّدت مصادر دبلوماسية لـ"الجمهورية"، أنّ "دعوة أممية وُجّهت الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي، لاحتواء اجواء التوتر القائمة على الحدود، وممارسة القدر الأعلى من ضبط النفس، والحؤول دون الانزلاق الى ما يهدّد الاستقرار على جانبي الحدود"، مبيّنةً أنّ "قيادة "اليونيفيل" تجري اتصالات حثيثة في هذا المجال، مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي".

"الحزب": سنرد

في السّياق، شدّدت مصادر "حزب الله" لـ"الجمهورية"، على أنّ "المقاومة سترد حتماً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف برج مراقبة لها، وأدى الى استشهاد ثلاثة من عناصرها، وجرح عدد آخر، ولم تكن هي من قام بعملية التسلل من القطاع الغربي للجنوب".

العدو مصدوم

ركّز مرجع مسؤول، عبر "الجمهورية"، على أنّ "ما حصل في فلسطين، أحدث صدمة عنيفة لن يستفيق منها الكيان الاسرائيلي بسهولة، سواء من حيث عدد القتلى والجرحى والأسرى، او من حيث إذلاله في الاماكن التي يحتلها، وكسر هيبة جيشه ومعنوياته. وواضح انّه يسعى الى التعويض عن ذلك بالحرب التدميرية التي يشنّها على غزة".

ولا يقلّل المرجع من "حدّة الأجواء المشحونة السائدة على الحدود الجنوبية"، موضحًا "أنّه لا يرى في الأفق حتى ما يستدعي الخوف من أن تأخذ الامور مساراً تصاعدياً نحو إشعال الجبهة الجنوبية، فالإسرائيلي عالق في مأزق غزة"، مشكّكاً في الوقت ذاته في "قدرة هذا العدو على فتح جبهة جديدة، يدرك انّها الجبهة الأصعب عليه، التي من شأنها ان تجرّ عليه جبهات اخرى".

التمديد لقائد الجيش؟

بدورها، علمت صحيفة "الديار" أنّ "اتصالات سياسية رفيعة المستوى يديرها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لتجنب اي فراغ في قيادة الجيش في 10 كانون الثاني المقبل".

وأفادت بأنّ "وفقا للمعلومات، فان مروحة الاتصالات تركز على ضرورة ايجاد مخرج قانوني مغطى سياسيا من اكثر من جهة سياسية في المعارضة وداخل الحكومة، لتثبيت نوع من الاستقرار على رأس القيادة العسكرية، قبل ثلاثة اشهر من حصول الفراغ في قيادة الجيش، ولان الاوضاع تزداد تعقيدا في البلاد التي تواجه خطر اندلاع حرب مع إسرائيل، يضاف اليها "قنبلة" النازحين السوريين الموقوتة، فان تعيين رئيس اركان واعضاء للمجلس العسكري، تدبير لا يتناسب مع حجم الخطر المحدق، كما ان خيار تكليف اللواء بيار صعب باعتباره الضابط الأعلى رتبة في المجلس العسكري بمهام القائد، دونه عقبات لوجستية وقانونية في قانون المؤسسة العسكرية؛ كما انه يضعف مؤسسة الجيش في توقيت خاطئ".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "لهذا ثمة أفكار تطرح، ومنها تأجيل تسريح قائد الجيش بعد إعلان حالة الطوارئ، حيث ستتخذ الحكومة القرار بصفتها السلطة الاعلى في الدولة، وتحت عنوان الضرورات تبيح المحظورات يمكن تجاوز اعتراض وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، الذي يرفض تقديم اقتراح التمديد؛ في ظل رفض "التيار الوطني الحر" لبقاء قائد الجيش جوزاف عون يوما واحدا بعد انتهاء ولايته".

وذكرت أنّ "وفقا للمعلومات، يحاول ميقاتي الحصول على تغطية سياسية مسيحية من حزب "القوات اللبنانية"، بعد ان حصل على اجوبة ايجابية من القوى السياسية داخل الحكومة، على ان يُفعل اقتراحه في الايام المقبلة، خصوصا اذا شهدت البلاد تصعيدا عسكريا على الحدود الجنوبية".