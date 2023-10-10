"النشرة": الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فجرًا في أجواء بلدة ميس الجبل الحدودية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطيّة، بأنّ "​الجيش الإسرائيلي​ أطلق قنابل مضيئة فجرًا، في أجواء بلدة ​ميس الجبل​ الحدوديّة". في سياق متّصل، ذكرت قناة "المنار" أنّ "الجيش الإسرائيلي اشتبه بتحرّك في منطقة خربة شعيب بين بلدتَي ​بليدا​ وميس الجبل، فألقى 4 قذائف مدفعيّة وعددًا من القنابل المضيئة"، مشيرةً إلى أنّ "سقوط القنابل المضيئة في خربة شعيب، أدّى إلى اشتعال حريق، وقد سارع عناصر الدّفاع المدني لإخماده".

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