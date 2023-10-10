سوناك: التطورات الأخيرة في إسرائيل لها بعد واحد فقط

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك أن "التطورات الأخيرة في إسرائيل لها بعد واحد فقط"، مؤكدا أن "الحديث لا يدور عن المساوة بين الطرفين عند تقييم تصرفات الفلسطينيين والإسرائيليين".

واشار سوناك في خطاب ألقاه في مراسم تأبين في أحد المعابد اليهودية في لندن، الى ان "لا يوجد هناك بعدان في هذه الأحداث، ولا يدور الحديث عن توازن ومساواة ما. وأنا إلى جانب إسرائيل"، مشيرا إلى أن أعضاء حركة "حماس" هم "الإرهابيون وليسوا مقاتلين من أجل الاستقلال".

وأطلقت حركة حماس، في 7 تشرين الجاري، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية". وتشن طائراته الحربية، واحدة من أكبر وأوسع الحملات في القطاع، حيث قصفت بشكل مركز مربعات داخل أحياء سكنية، ودمرت عشرات الأبراج والمباني في مختلف مناطق القطاع.