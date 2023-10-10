شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: 11 أمريكياً بين القتلى في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

«هذه ليست مأساة بعيدة عنّا!»، بهذه الكلمات علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين، على وجود 11 من مواطنيه في عداد مئات القتلى الذين سقطوا بنيران حركة حماس في هجومها المباغت على إسرائيل صباح السبت، والذي اقتادت خلاله عشرات، بينهم على الأرجح أمريكيون، إلى قطاع غزة حيث تحتجزهم الحركة رهائن.

بالموازاة، أعلنت الولايات المتّحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا في بيان مشترك صدر في أعقاب محادثات نادرة جرت بين قادة الدول الخمس أنّها «ستدعم جهود إسرائيل للدفاع عن نفسها»، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها تدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل.

وصدر البيان المشترك في أعقاب محادثة جرت بين بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وفقاً لبيان نشره البيت الأبيض.

وسيدلي بايدن (80 عاماً) الثلاثاء في البيت الأبيض بخطاب يتناول فيه هجوم حماس غير المسبوق.