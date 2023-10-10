شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: سيطرنا بشكل كامل على السياج الحدودي مع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، إن إسرائيل استعادت السيطرة على السياج الحدودي مع قطاع غزة الذي اخترقه مسلحون من حركة حماس، ونفذواً توغلاً واسعاً مطلع الأسبوع، وإنها تعمل على زرع ألغام في الأجزاء التي سقط فيها السياج.

وفي تصريحات بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفاد دانيال هاجاري، بأنه لم تحدث عمليات تسلل جديدة من غزة منذ الاثنين. وفي رد على ما يبدو على شائعات بأن مسلحين استخدموا الأنفاق الموجودة عبر الحدود، قال إنه لم يتم التوصل لما يثبت ذلك.