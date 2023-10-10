شكرا لقرائتكم خبر عن 18 تايلاندياً قتلوا في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - أ ف ب

قُتل 18 تايلاندياً في المواجهات بين إسرائيل وحركة حماس، حسب ما أعلنت تايلاند الثلاثاء، ما يرفع حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 تايلاندياً.

وأعلن نائب وزير الشؤون الخارجية جاكابونغ سانغماني الحصيلة الجديدة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لإجلاء آلاف التايلانديين عن المواجهات التي اندلعت السبت.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية، إن تسعة تايلانديين أصيبوا بجروح و11 من بين الرهائن.

ويعمل قرابة 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة.

وأوضح جاكابونغ، أن قرابة ثلاثة آلاف تايلاندي قدموا طلباً للعودة إلى بلادهم.