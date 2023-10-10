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ننشر السياسة الصنفية لمحصول القمح للعام الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الاستعداد لموسم القمح الجديد 2023 -2024، عبر توفير الأسمدة والتقاوى والإعلان عن السياسة الصنفية الجديدة.

وحصل "الخليج 365"، على مستند السياسة الصنفية لمحصول القمح الذي من المقرر إعلانه رسميًا، والتي جاء كالتالي:

محافظات الوجة البحري: "بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - دمياط - الدقهلية - الشرقية - الغربية- كفر الشيخ - البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - القليوبية.

الأصناف: مصر2- مصر4- جيزة171- سخا95- سخا96- سدس14- سدس15.

الجيزة والفيوم:
مصر 3-مصر 4-جيزة 171 -سخا95-سخا 96-سدس 15-سدس 14.

مصر الوسطى:

"بني سويف والمنيا"- مصر 1 مصر 3-مصر 4-بني سويف 5- بني سويف 6- جيزة 171.

مصر العليا:

"أسوان- الوادى الجديد -سوهاج- قنا -الأقصر" مصر1، مصر3،مصر4، جيزة 171، جيزة 11، سدس12، سخا 95.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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