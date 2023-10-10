أمطار متفاوتة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد أن يسود خلال الـ6 أيام القادمة، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة تكون، لطيفة في أول الليل تميل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتكون معتدلة على جنوب سيناء والصعيد.

وتابعت، أنه اعتبارًا من السبت 14 أكتوبر 2023، يحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على جميع الأنحاء يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.

أشارت الهيئة، إلى سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30 إلى 40 % على مناطق متفرقة من جنوب سيناء والصعيد، والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوب القاهرة ومدن القناة والوجه البحري، ووسط سيناء.

ولفتت إلى، وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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