المعهد الفني الأنطوني افتتح العام الدراسي الجديد بقداس ترأسه الأب بطرس عازار

لفت النّائب العام الأنطوني في الرّهبانيّة الأنطونيّة المارونيّة ​الأب بطرس عازار​، خلال ترؤّسه قدّاسًا إلهيًّا في حرم المعهد الفنّي الأنطوني في الدكوانة، لمناسبة افتتاح ​العام الدراسي​ الجديد، عاونه فيه مدير المعهد الأب ​شربل بوعبود​ والأبوين وليد قرقف وايلي سميا، إلى "أنّنا نفرح معكم اليوم مع بداية هذه السّنة الدّراسيّة الجديدة، ونشكر الأب بوعبود على الدّعوة، ونتأمّل وإيّاكم في جمال الخالق".

وأشار إلى أنّ "منذ بدء التّكوين، كان كلّ شيء حسنًا في عين الله، الّذي خلق كلّ شيء من أجلنا نحن البشر، لكي نكون جمال هذا العالم في قلب صعوبات كبيرة تواجهنا على الأصعدة كافّة السّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة وغيرها"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نزرع جمال الله أينما حللنا".

وركّز الأب عازار على "أنّنا ننطلق بهذه السّنة الدّراسيّة وأمامنا تحدّيات تواجه وطننا، وعلينا أن نتاكاتف مع بعضنا البعض من أجل أن نزرع بزور الجمال والفرح والسّلام"، منوّهًا إلى "أنّنا إذ نتأمّل في هذا الزّمن المقدّس، نرفع أنظارنا إلى صليب ​المسيح​ الممجّد والقائم من الموت، ونشرك حياتنا بحياته وصليبه".

من جهته، تمنّى بوعبود أن "تحمل هذه السّنة الدّراسيّة المزيد من النّشاط والعطاءات"، مشدّدًا على أنّ "المعهد سيواصل نشر الثّقافة والفنون في ​بيروت​ ومختلف المناطق اللّبنانيّة".

حضر القدّاس المقدّم وسام الحايك ممثّلًا المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، المقدّم سركيس كركوزيان ممثّلًا المدير العام لأمن الدّولة اللّواء طوني صليبا، الرّائد جاك بوصعب ممثّلًا المدير العام للأمن العام بالإنابة اللّواء الياس البيسري، نائب رئيس نقابة الايقونوغرافيّين في لبنان الخوري افرام حبتوت، والهيئة الإداريّة والتّعليميّة في المعهد والتّلاميذ.