المقدح: المخيمات الفلسطينية بلبنان تشهد نفيرًا عامًا وجاهزون لخوض معركة كبرى تنهي الاحتلال

أشار القيادي في حركة "فتح" اللّواء منير المقدح، إلى أنّ "المخيمات الفلسطينية في لبنان تشهد نفيرًا عامًّا"، مؤكّدًا أنّ "الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج شعب واحد، وعلى كلّ فلسطيني أينما وُجد أن يكون على استعداد لمناصرة أهلنا في غزة ودحر الاحتلال".
وشدّد، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، على "أنّنا لن نسكت عن المجازر الّتي تُرتكب في غزة، وفي حال تواصل العدوان فنحن جاهزون لخوض معركة كبرى تُنهي الاحتلال تمامًا". وعما إذا كان يؤيّد إشعال الجبهة الشّماليّة لإسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللّبنانيّة، أوضح "أنّنا ننتظر كيفيّة تطوّر الأمور، ولكلّ حادث حديث. شعبنا يقاتل اليوم على أرضه، ونحن مستعدّون لنكون إلى جانبه نقاتل هناك".
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