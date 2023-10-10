الجيش الإسرائيلي: لا توجد حاليا أي أحداث غير اعتيادية على الجبهة الشمالية مع لبنان

ادعى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنّه لا توجد حاليًا أي أحداث غير اعتيادية على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وخلال مؤتمر صحفي من تل أبيب خلال اليوم الرابع من إطلاق عملية "طوفان الأقصى" من قبل حركة "حماس"، كشف المتحدث "أننا أنشأنا بواسطة الدبابات جدارًا من حديد على السياج الحدودي مع غزة، وكل من يقترب منه سيقتل".