ذكّر عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيزار أبي خليل، بـ"موقف رئيس "التيار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل يوم الأحد الماضي، الّذي ميّز فيه بين 3 فئات في لبنان، لجهة مقاربتها القضية الفلسطينية".
ولفت، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "التّكتّل سيكون له موقف تجاه هذا الموضوع بعد اجتماعه اليوم الثّلثاء"، مشدّدًا على التّضامن مع حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه والعودة إلى بلده"، ومتحدّثًا عن مصلحة لبنان في هذا الموضوع.
وكان باسيل قد أشار إلى أنّ "هناك ثلاثة أنواع من النّاس في لبنان، من يؤمنون بوحدة الجبهات، وهناك من هم مع حقّ الفلسطينيّين في استعادة أرضهم، ونحن منهم ونؤيّد ما يحصل ونفرح لفوز أيّ عربي ضدّ الإسرائيلي. أمّا القسم الأخير فهم من يفرحون لفوز إسرائيل ويحزنون لانتصار المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر أبي خليل أكد التضامن مع حق الفلسطينيين باستعادة أرضهم: سيكون لنا موقف مما يحصل بعد اجتماعنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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