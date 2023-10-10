نقابة المحررين استنكرت الاعتداء على الصحافي محمود شكر: مناف للقوانين ومبدأ الحريات

أعربت ​نقابة محرري الصحافة اللبنانية​، عن استنكارها "الاعتداء الّذي تعرّض له مراسل قناة " العربيّة" الزّميل محمود شكر، بينما كان يقوم بتغطية الأحداث في ​جنوب لبنان​ وتطوّراتها، ما أدّى إلى إصابته بجروح ورضوض استدعت نقله إلى المستشفى".

ودعت في بيان، الأجهزة الأمنيّة والقضائيّة إلى "التّحقيق في هذه الحادثة المدانة، وتوقيف الفاعلين وإحالتهم أمام ​القضاء​ المختص". وأهابت بجميع القوى والأفرقاء "عدم التّعرّض للصّحافيّين والمراسلين والمصوّرين الّذين يقومون بعملهم في تغطية الأحداث والوقائع واحترامهم، إلى أيّ وسيلة انتموا، لأنّ مثل هذا الأمر مناف للقوانين ومبدأ الحرّيّات العامّة ومدان، ولا يجوز الرّكون إليه مهما كان الموقف من الصّحافي والوسيلة الّتي يعمل فيها". وتمنّى مجلس النّقابة للزّميل شكر، الشّفاء العاجل.