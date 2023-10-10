"النشرة": هدوء حذر يخيم على جانبي الحدود الجنوبية في اليوم الرابع لعملية طوفان الأقصى

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "في اليوم الرابع لعملية طوفان الأقصى، وما تشهده من مواجهات عنيفة داخل الاراضي الفلسطينية بين حماس والجيش الاسرائلي، لا يزال الهدوء الحذر مخيما على جانبي الحدود الجنوبية في محور القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى محور خط الانسحاب في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، مشيرا الى ان "اللافت في الأمر التعزيزات العسكرية التي دفعت بها القوات الاسرائلية إلى المستعمرات الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية، وخاصة في مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الخيام الغجر، التي غادر المستوطنون منازلهم بشكل تام بطلب من الجيش الإسرائيلي".

ولفت الى ان "الطيران الحربي الاسرائلي لم يغب بالتحليق على علو شاهق فوق المناطق الفلسطينية المحتلة، كما تزامن ذلك مع تحليق مماثل طوال ساعات الليل وحتى الساعة للطيران المروحي الاسرائلي التجسسي فوق مزارع شبعا، وصولا حتى أجواء المناطق المحررة في العرقوب وحاصبيا، يقابله في الجانب اللبناني حركة ناشطة للدوريات الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل على طول هذا الخط، لمراقبة الوضع والحفاظ على الهدوء والاستقرار في المنطقة".