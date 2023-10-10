بزي: باقون مع سوريا الأسد ومع فلسطين ومع كل هذه الأمة حتى النصر

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي أنّ "حركة أمل ستبقى على العهد وعلى الوعد مع سوريا الأسد، ومع فلسطين، ومع كل هذه الأمة حتى النصر".

وخلال كلمة له في اللقاء التضامني مع سوريا الذي نظمه "الحزب السوري القومي الاجتماعي" في قاعة خالد علوان، ذكر بزي: "سلام الى الشهداء الذين ارتقوا في الكلية الحربية في حمص الى مراتب العزة والشرف والتضحية والإباء، سلام الى سوريا قيادة ودولة وجيشاً وشعبا التي أرادت على الدوام أن تكون هذه الأمة أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وسلام من سوريا الى فلسطين.. قبلة الضوء والكرامة المشتهاة".

واشار بزي إلى أن "الحركة الصهيونية زوّرت التاريخ بزعمها "وقال الرب لابرام لنسلك أعطي هذه الأرض، كل بلاد كنعان مُلكاً أبدياً"، أما المقاومة فقالت الأرض أرضي والبيت بيتي والعرض عرضي، والوطن وطني والأمة أمتي، وهذا دمي".