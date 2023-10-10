إذاعة الجيش الإسرائيلي: ارتفاع عدد قتلى الشرطة في المعارك إلى 41

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد قتلى الشرطة في المعارك إلى 41. وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي "اننا سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة، ولم يعد هناك أي اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخله". وأطلقت "حماس" يوم السبت عملية "طوفان الأقصى"، والتي تستمر لليوم الرابع.

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