"الأونروا": عدد النازحين في مدارس "الأونروا" تخطى عتبة الـ137 ألفًا

أعلنت المتحدّثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "​الأونروا​"، تمارا الرّفاعي، أنّ "عدد النّازحين الّذين وصلوا إلى مدارس "الأونروا" تخطّى عتبة الـ137 ألفًا، وأنّ الوكالة ليست مهيّأة لاستقبال أكثر من 150 ألف شخص، فيما تستمرّ حركة النّزوح على نطاق واسع مع احتدام القصف".

وأوضحت أنّ "نصف مليون شخص توقّفوا عن تلقّي المساعدات الغذائيّة الحيويّة، جرّاء اضطرارها لإغلاق جميع مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14"، معلنةً أنّ "أحد موظّفي الوكالة وثلاثة من تلاميذها قضوا في ظلّ القصف الإسرائيلي على ​قطاع غزة​".

وقد دخلت عمليّة "طوفان الأقصى" الّتي أطلقتها حركة "حماس" يومها الرّابع، وسط تكثيف الجانب الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصريّة.