"سرايا القدس" أعلنت مقتل عنصرَين لها إثر عملية اقتحام موقع عسكري أمس على حدود لبنان

أعلنت "سرايا القدس"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن مقتل اثنين من منفذي عملية اقتحام موقع عسكري على حدود لبنان، هما حمزة موسى ورياض قبلاوي. وأمس، أعلنت "سرايا القدس" مسؤوليتها عن تنفيذ عملية تسلل عند الحدود اللبنانية الجنوبية. وفي هذا السياق، افادت وسائل اعلام اسرائيلية عن مقتل المقدم في الجيش الاسرائيلي عليم سعد من اللواء 300 خلال مواجهة على الحدود اللبنانية.

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