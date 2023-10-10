أعلنت مديريّة الأمن العام الأردنيّة، إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الثّلثاء، أمام حركة المسافرين والشّحن، لافتةً إلى أنّ لا تغيير بالنّسبة لحركة السّفر عبر معبر الشّيخ حسين والمعبر الجنوبي. وأهابت بالجميع التّقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السّفر.
مع الإشارة إلى أنّ جسر الملك الحسين (جسر اللنبي ) يربط الضفة الغربية بالأردن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.