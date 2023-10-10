الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين الرابط بين الأردن والضفة الغربية اليوم

أعلنت مديريّة الأمن العام ​الأردن​يّة، إغلاق جسر الملك حسين، اليوم الثّلثاء، أمام حركة المسافرين والشّحن، لافتةً إلى أنّ لا تغيير بالنّسبة لحركة السّفر عبر معبر الشّيخ حسين والمعبر الجنوبي. وأهابت بالجميع التّقيّد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السّفر.

مع الإشارة إلى أنّ جسر الملك الحسين (جسر اللنبي ) يربط ​الضفة الغربية​ بالأردن.