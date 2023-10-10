"يديعوت أحرونوت": مصر حذرت نتانياهو من عملية رهيبة من جهة غزة قبل 10 أيام من "طوفان الأقصى"

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزير الاستخبارات المصري عباس كامل نقل قبل عشرة أيام من عملية "طوفان الأقصى" رسالة إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، حذره فيها من "شيء ما غير عادي، عملية رهيبة" قد تحدث من جهة غزة.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من نفي نتانياهو، أوضح مصدر مصري في الاستخبارات المصرية أننا "لا نحيد قيد أنملة عن الكلام الذي قلناه لعدة وسائل إعلام أجنبية".

وأشار المصدر في الإستخبارات المصرية الى أن كامل "فوجئ باللامبالاة" التي بدت في "تل أبيب"، وأفاد بأن نتانياهو أبلغ كامل بأن قوات الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن "منغمسة" في التعامل مع مدن الضفة التي تنطلق منها العمليات.

ولفت المصدر إلى أن جنرالات في الجيش الإسرائيلي قالوا لنظرائهم في القاهرة إن "الوضع في غزة، وخاصة على طول السياج الأمني، تحت السيطرة".