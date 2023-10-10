جنرال إسرائيلي سابق: شن إسرائيل عملية برية يعني أنها تعمل وفق الخطة الإيرانية

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن الجنرال الإسرائيلي السابق ديفيد عبري، الذي سبق له أن شغل منصبي نائب رئيس أركان الجيش وقائد سلاح الطيران الإسرائيلي، أن شن عملية برية في قطاع غزة سيكون "فخاً استراتيجياً" لإسرائيل، محذرا من أن "إسرائيل ستفاجأ بعد اقتحام غزة بريا بتفجر مواجهات في الضفة الغربية ومع "حزب الله".

واعتبر أن "قرار إسرائيل شن عملية برية يعني أنها تعمل "وفق الخطة الإيرانية"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من الخسائر التي تكبدتها إسرائيل في "طوفان الأقصى"، فإن غزة "لا تمثل تهديدا وجوديا ويمكن معالجة التهديد الذي تمثله عبر الغارات الجوية ومن خلال ضغوط اقتصادية، لكن في حال اقتحمنا غزة فإننا سنقع في المصيدة وهذا سيفضي إلى تهديد وجودي".

ورأى أن "تنفيذ عملية برية في غزة سيكون قراراً صائباً فقط في حال قررت إسرائيل البقاء في غزة، لكن لأن إسرائيل لا تنوي البقاء هناك فإن تأثير هذه العملية لن يتجاوز العقاب فقط وهو ما كان يمكن أن تحققه إسرائيل عبر الغارات الجوية"، موضحا أن "الجيش الإسرائيلي سيتكبد خسائر فادحة خلال تنفيذ العملية البرية، فضلا عن أنه سيكون من الصعب على القيادة الإسرائيلية تحديد موعد إنهاء العملية والانسحاب".