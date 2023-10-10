الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: الوزراء الإسرائيليون صدّقوا على طلب غالانت لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنّ "الوزراء في الحكومة الإسرائيلية صدّقوا على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط".

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من "جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل".