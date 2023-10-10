أعلنت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أنّ "الوزراء في الحكومة الإسرائيلية صدّقوا على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط".
وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ سلاح الجو نقل مئات الجنود النظاميين والاحتياطيين من "جميع أنحاء أوروبا إلى إسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر الإذاعة الإسرائيلية الرسمية: الوزراء الإسرائيليون صدّقوا على طلب غالانت لتجنيد 360 ألف جندي من قوات الاحتياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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