الخارجية الفلسطينية: لوقف العدوان على شعبنا فورا وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إليه

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها بأشدّ العبارات، "قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الاحتياجات الأساسيّة للمواطنين الفلسطينيّين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائيّة والطّبيّة والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدّولي والإنساني واتفاقيّات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".
وأبدت في بيان، إدانتها بشدّة "تفاخُر عدد من الوزراء الإسرائيليّين بهذه المواقف العنصريّة، بما في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال الّتي تعبّر عن حالة من فقدان التّوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدّول متسرّع، تستغلّه دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشيّة بحقّ المواطنين المدنيّين العزّل؛ بمن فيهم الأطفال والنّساء والمرضى والصّحافيّين والطّواقم الطّبيّة والإسعافيّة".
وطالبت الوزارة، مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأفرقاء كافّة، بـ"تحمّل مسؤوليّاتهم في وقف هذا العدوان على شعبنا فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعيّة، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسيّة إلى شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلّة، بما فيها القدس الشّرقيّة".
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