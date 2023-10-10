أبرزهم سولاقا والعماري.. إليك قائمة اللاعبين العراقيين الواصلين الى الأردن

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد، إن وفد المنتخب الوطني وصل مساء الأحد إلى عمان، ويضم الملاك التدريبي الإسباني واللاعبين المحليين، بينما يقطن الوفد حاليا بفندق ريجينسي وسط العاصمة عمان على أمل التحاق جميع اللاعبين المحترفين الذين وصل أغلبهم أمس بانتظار ثلاثة آخرين سيتوافدون تباعا اليوم الثلاثاء، وفقا للصحيفة الرسمية.وأضاف: أن المحترفين الذين وصلوا أمس ومساء أمس الأول هم، فرانس بطرس وريبين سولاقا وأمير العماري وميرخاس دوسكي وعلي حيدر وعلي الحمادي وماسيس ارتين، والمحترف في الدوري الفرنسي أحمد علي، بينما سيصل اليوم الثلاثاء كل من دانيلو السعيد وبشار رسن وأسامة رشيد.

وتابع، أن وصوله مبكرا للعاصمة الأردنية عمان رفقة زميله المدير الإداري للمنتخب مهدي كريم، مكنهما من إكمال الترتيبات الإدارية المتعلقة بمقر الإقامة والنقل ومكان إقامة التدريبات.

ولفت عماد في ختام حديثه إلى ورشة العمل التي أقامها الاتحاد الآسيوي في قطر، قائلا: إن الدورة كانت مفيدة جدا وفيها تحديث للمعلومات الأمنية والإدارية والطبية والإعلامية التي تحصلت عليها المنتخبات المشاركة في كأس العالم.

