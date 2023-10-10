انت الان تتابع خبر توجه حكومي لوضع استراتيجية "الذكاء الصناعي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عقد اجتماعاً استثنائياً برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وحضور المختصين في الدائرة، لمناقشة التقنيات الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء".وأضافت أن "الاجتماع ناقش أيضاً آلية جمع البيانات عبر انترنت الأشياء، واستعراض بعض الخدمات المتاحة في بوابة أور، فضلاً عن الاطلاع على المنصات الالكترونية لجمع البيانات وتنظيفها باستخدام تقنيات ابتكارية من شأنها الإسهام في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة".

وأشاد مستشار رئيس الوزراء "بالإنجازات التي حققها المركز في وقت قياسي، حيث شجع على مواصلة العمل بروح عملية وابتكارية وتقديم المزيد من التطورات في هذا المجال"، مؤكداً على "ضرورة الاستمرار بالتواصل وإدامة هذا الزخم لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين".

من جانبه، أوضح المشرف على سكرتارية لجنة الحكومة الالكترونية أحمد الزبيدي أن "مسودة استراتيجية الذكاء الاصطناعي تتم حالياً مناقشتها من قبل أعضاء اللجنة وفريقها الاستشاري، تمهيداً لعرضها في الاجتماعات المقبلة والمصادقة عليها".

