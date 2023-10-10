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بغداد - ياسين صفوان - أقترفوا جريمة الابتزاز والرشوة.. النزاهة توقع بثلاثة متهمين في بابل

الخليج 365 – محليات

تمكنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من تنفيذ عمليَّتي ضبط وقبض بحق ثلاثة متهمين أقدموا على ابتزاز إحدى المواطنات وطلب رشوة منها.



دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين تم تنفيذهما وفق مذكرتين قضائيَّتين، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل فريق عمل من شعبة التحري والضبط القضائي في المكتب؛ للتحري والتقصي عن معلومات وردت في شكوى تتضمن تعرض إحدى المواطنات للابتزاز ودفع الرشى.

وأردفت الدائرة أن الفريق، بعد تأكده من صحة المعلومة، نصب كميناً محكماً للمشكو منه، وتم الإيقاع به في قضاء المسيب متلبساً بتسلم (١،٧٥٠،٠٠٠) مليون دينار من المشتكية، لافتة إلى أن المبلغ المضبوط يمثل الدفعة الأولى من المبلغ المتفق عليه؛ لقاء قيام المتهم بنقل ابن المشتكية المحكوم بالسجن ست سنوات من سجن الرصافة إلى سجن الحلة؛ كون الأخير من سكنة محافظة بابل.

وأضافت إن المتهم اعترف، في التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق، باشتراك متهمين آخرين معه في الجريمة، مؤكدة أنه بعد استحصال قرار قضائي قام الفريق بالتحري عنهما حتى تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقهما.

وسيق المتهمون الثلاثة بصحبة محضري الضبط والقبض الأصوليين، والمبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق الذي قرر توقيفهم وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).

