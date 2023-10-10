انت الان تتابع خبر السومرية تنشر دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، ورد لـ الخليج 365، فإن "المرحلة الأولى تتمثل بإنشاء الحساب وملء البيانات ومصادقتها وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي ".

ودعت الوزارة، الطلبة الى "الى الاطلاع على دليل الطالب للتعرف على الجامعات والكليات الاهلية وأقسامها وتخصصاتها وتؤكد أنه سيتاح أمام الطلبة ملء بياناتهم ومصادقتها إلى ما بعد ظهور نتائج الدور الثاني للدراسة الإعدادية".



وتلفت الوزارة عناية المهتمين إلى أن "إطلاق المرحلة الثانية الخاصة بتقديم الاستمارات الإلكترونية للأقسام الدراسية في الجامعات والكليات الاهلية سيكون في الأسبوع المقبل فيما تجدد في الوقت نفسه دعوتها الطلبة إلى تجنب أي عملية ملء استمارات ورقية أو حجز مقاعد أو شراء وصولات خارج منظومة القبول المركزي الإلكتروني الذي تديره دائرة التعليم الجامعي الأهلي".

ادناه رابط دليل القبول: ـ