شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هجمات قوات الاحتلال على غزة تزيد وتيرة النزوح الجماعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" إن عدد النازحين في قطاع غزة وصل إلى أكثر من 187 ألفا و518 شخصًا، ومن المتوقع أن تتزايد أكثر.

يأتي ذلك عقب تحذير الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي بفعل هجمات إسرائيل المتواصلة لليوم الرابع على قطاع غزة.

وبحسب التقرير، يلجأ أكثر من 137 ألفًا و427 من النازحين إلى 83 مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة، لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" يعمل بعضها كملاجئ للطوارئ. كما ذكر التقرير أنه منذ بدء تصعيد الأعمال القتالية، تعرضت أربع مدارس وثمانية مرافق للرعاية الصحية في غزة لأضرار.

وجاء بالتقرير أيضًا إشارة التقديرات إلى تدمير إضرار منازل أكثر من 41 ألف نازح داخليًا، في وقت أصدرت فيه القوات الإسرائيلية أوامر إخلاء للمجتمعات الفلسطينية في المنطقة الوسطى من غزة وفي خان يونس، مما قد يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص الذين طُلب منهم الانتقال إلى وسط مدينة غزة وسط الأعمال العدائية المستمرة.

استمرار القصف الإسرائيلي

واستمرت الغارات الجوية والقصف البري الإسرائيلي خلال الليل وصباح اليوم لليوم الثالث على التوالي، بينما أعاق دمار البنية التحتية والشوارع حركة الدفاع المدني والفرق الطبية للوصول إلى الضحايا.

وأطلقت حركة "حماس" هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل منذ صباح السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبالموازاة تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي الإسرائيلية.

تبع ذلك إعلان إسرائيل حالة الحرب على قطاع غزة وشن مئات الغارات الجوية المدمرة على أبراج ومنازل سكنية ومواقع تابعة لحركة حماس وأراضي زراعية.