الرئيس الفنزويلي: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو موروس، بضرورة وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية واحترام قرارات الأمم المتحدة وحقوق الشعوب.

واتهم الرئيس الفنزويلي ـ حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة عقب قرارها بفرض حصار كامل على القطاع، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر عن “قلقه الشديد” إزاء تداعيات هذه الخطوة الإسرائيلية التي بدأت ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ودعا إلى أهمية العمل على استئناف المفاوضات حتى يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الاستقلال والارض والسلام.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد أعرب عن “قلقه الشديد” إزاء قرار إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أمس الاثنين، أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، وذلك في إطار عملية “السيوف الحديدية” التي تجريها إسرائيل ردا على عملية “طوفان الأقصى”.