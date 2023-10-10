شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر يحصل على 46 تزكية من النواب للترشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر لـ"الخليج 365" أن المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، سيتقدم بأوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال نهاية الأسبوع الجارى، وذلك بعد أن أنهى المرشح الرئاسى المحتمل إجراءات الكشف الطبى بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف أن المرشح الرئاسي سيتقدم ضمن أوراق ترشحه بـ46 تزكية من نواب البرلمان، وأنه قد قارب على الانتهاء من الـ25 ألف تأييد المقررين ضمن شروط الترشح من المحافظات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه يشترط لقبول أوراق الترشح للرئاسة، تزكية المرشح بـ20 نائبا أو من 25 ألف مواطن، ووضع ضوابط هذه التزكية.

ويشترط القانون إرفاق 11 مستندا بأوراق الترشح عند تقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، منها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون، وإقرار الذمة المالية، وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

وكان قد خضع المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، للكشف الطبي البدني والذهني، بناء على القواعد التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.