شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أحكام قضائية لعائلة واحدة بإلزام الحاضنة بتعويض الأب والجدة عن تنفيذ أحكام الرؤية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى في تقرير له تحت عنوان "3 أحكام قضائية لعائلة واحدة"، استعرض خلاله – حكما فريدا من نوعه – يهم الأباء والأجداد المتضررين من عدم تنفيذ أحكام الرؤية، يتصدى لحيل الأمهات الحاضنات في عدم تنفيذ أحكام الرؤية، بإصدار 3 أحكام لعائلة واحدة بإلزام الأم "الحاضنة" بسداد 20 ألف جنيه كتعويض جابرا للأضرار المادية والأدبية لعدم تنفيذ حكم الرؤية، كالتالى:

الحكم الأول:الصادر لصالح الجدة لأب بتعويض مبلغ 5000 جنيه. الحكم الثاني:الصادر لصالح الجد لأب بتعويض مبلغ 5000 جنيه. الحكم الثالث:الصادر لصالح الأب بتعويض مبلغ 10000 جنيه.

ملحوظة: حيل الأمهات لعدم تنفيذهن أحكام الرؤية

كثيرا عن أحكام التعويضات عن عدم رؤية الصغار الصادرة لصالح الآباء ضد الحاضنة بشأن تخلف الحاضنة عن الحضور لمقر الرؤية، إلا أنه هناك مخطط بدأت بعض الحاضنات تنفيذه وهى أنها تذهب للحضور لمقر الرؤية وبصحبتها الصغار، وتقوم بالتوقيع في دفتر الحضور والإنصراف، ولكنها تمتنع عن تسليم الصغار للآباء أو لمسئولي الرؤية، الأمر ينبئ عن مدى قسوة بعض الحاضنات وتعسفهم حتي في تمكين الآباء من الرؤية.

والواقعة التي أمامنا لعائلة مكونة من "أب – جد – جدة" تقوم الحاضنة بفعل هذا الأمر، بأنها تقوم بالحضور وبصحبتها الصغار، ولكنها تمتنع عن تسليم الصغار لأبيهم وأجدادهم، وبالفعل تم إقامة 3 دعاوى تعويض كل منهم على حدة لعدم تمكينهم من رؤية الصغار حتي وأنها تقوم بالحضور، إلا أن محامى الأم "الحاضنة" تمسك بأن مجرد حضور الحاضنة لمقر الرؤية، وبصحبتها الصغار ينفي عنها الخطأ، وبالتالي طلب رفض الدعوى، بل وأقام دعوى فرعية ضد العائلة للقضاء للأم الحاضنة بالتعويض لغيابهم بعض الأيام، كما أن وكيل الحاضنة أثار نقطة هامة وهى عدم سلطة مركز الشباب في تمكين الآباء من رؤية صغارهم إلا أن محكمة كوم أمبو الكلية أصدرت حكما تصدت فيه لتلك الظاهرة، التي تنبئ عن مدى قسوة بعض الحاضنات وتعسفهم حتي في تمكين الآباء من الرؤية.

وقضت المحكمة فيه بقبول الدعوى الأصلية بتعويض الأب بمبلغ 10000 جنيه، وتعويض الجد 5000 جنيه، وتعويض الجدة 5000 جنيه، ورفضت الدعاوى الفرعية المقامة من الحاضنة بشأن غياب الأب والأجداد، وقامت المحكمة بالرد علي ما أثاره وكيل الحاضنة من أن مركز الشباب ليس له سلطة التمكين، وردت أيضا علي جزئية الغياب من الآباء والأجداد، وقالت في حيثيات حكمها أن الحكم صادر لصالحهم وهذا حق لهم أن يستخدموه أو لا، ولا يترتب علي الغياب ثمة خطأ، وإليكم التفاصيل كاملة:

3 أحكام قضائية لعائلة واحدة.. المحكمة تلزم "الأم الحاضنة" بسداد 20 ألف جنيه للأب والجدة والجد لأب كتعويض جابرًا للأضرار المادية والأدبية لعدم تنفيذ حكم الرؤية.. الحكم يتصدى لحيل الحاضنات فى مقر الرؤية

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