مكية: جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل لعرض المستجدات في ظل تطور الأوضاع

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، أنّ "مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، يعقد جلسةً عند السّاعة الرّابعة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 12/10/2023 في السّراي الكبير، لعرض المستجدّات الرّاهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُّعد كافةً، إضافةً إلى عرض التّقرير الدّوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023؛ المتعلّق بموضوع النزوح السوري".
وأشار إلى أنّ "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعملًا بواجباته الدّستوريّة، وشعورًا منه بالمسؤوليّة الوطنيّة، يوجّه هذه الدّعوة ويضعها بتصرّف جميع الوزراء، للمشاركة في الجلسة المُقرّرة، تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه؛ لاسيّما في ظلّ الظّروف الدّقيقة الّتي تمرّ بها البلاد".
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