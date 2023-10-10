الجيش الإسرائيلي: الاشتباه بحدث أمني بالجولان وعند القاطع الشرقي لجنوب لبنان وأوامر بدخول الملاجئ

اعلن الجيش الإسرائيلي، "الاشتباه في حدث أمني في الجولان وعند القاطع الشرقي لجنوب لبنان وأوامر للسكان بدخول الملاجئ".

في سياق متصل، أفادت قناة "الجزيرة" بـ"الاشتباه في عملية تسلل بمنطقة مزارع شبعا، بأنّ الجبهة الداخلية تطلب من الإسرائيليين في بلدات القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، التزام الملاجئ".

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن تقارير أولية، بأنّع حصل "اشتباه باختراق طائرة مسيرة مجهولة لأجواء هضبة الجولان والجليل الأعلى".