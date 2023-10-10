خامنئي: الكيان الصهيوني تعرّض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيدين العسكري والاستخباري

شدد المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، على أنّ "الكيان الصهيوني تعرّض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيدين العسكري والاستخباري"، بحسب ما ورد في الموقع الرسمي للمرشد الإيراني.
وفي تعليقه على عملية "طوفان الأقصى"، لفت إلى أنّ "ما جرى زلزال مدمر طال بعض أساسات الكيان الصهيوني، وترميمها لن يكون سهلًا"، مشيرًا إلى "أننا نقبّل جبين وأيدي مخططي ومنفذي هذه العملية، ومن يقولون أنه عمل غير فلسطيني فهم عالقون في حسابات خاطئة"، مؤكدًا دعم إيران "فلسطين ومقاومتها".
ولفت خامنئي إلى أنّ "العالم الاسلامي كله ملزم بدعم الفلسطينيين وسيدعمهم بإذن الله"، موضحًا في كلام وجهه للإسرائيليين أنّه "حين تتجاوز القسوة والجريمة الحدود ينبغي على المرء أن ينتظر العاصفة وقد جلبتم هذه الكارثة لأنفسكم".
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