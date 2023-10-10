البيت الأبيض: لا نية لدى الولايات المتحدة لنشر جنود أميركيين على الأرض لدعم إسرائيل

أعلن البيت الأبيض أنّ "لا نيّة لدى الولايات المتّحدة لنشر جنود أميركيين على الأرض لدعم إسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس بعد الهجوم المباغت الذي شنّته الحركة الفلسطينية".
واوضح المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الاميركي جون كيربي للصحافيين، ان "ليست هناك أيّ نيّة لنشر جنود أميركيين على الأرض"، مضيفاً أنّ الرئيس جو بايدن "سيحرص دائماً على أنّنا نحمي مصالح أمننا القومي وندافع عنها".
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