الأمم المتحدة: الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي

اكدت الأمم المتحدة أن "الحصار الكامل لقطاع غزة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي". واشار المفوض الأممي لحقوق الإنسان، الى أن "الغارات الإسرائيلية في غزة أصابت مدارس وأبراجا سكنية، وأدت لسقوط ضحايا مدنيين"، لافتا الى ان "حصار غزة يهدد بتفاقم الوضع ويؤثر على عمل المرافق الطبية". وناشد الدول ذات النفوذ "نزع فتيل الأزمة بين إسرائيل والفلسطينيين".

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