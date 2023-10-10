صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعامي 2023 و2024 على خلفية تباطؤ تغذيه أزمة قطاع العقارات. وسيسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموا في إجمالي ناتجه المحلي بنسبة 5 % خلال 2023 و4,2 % العام المقبل على ما أظهرت توقعات صندوق النقد الدولي الفصلية، أي بتراجع نسبته 0,2 % و0,3 % على التوالي مقارنة بتوقعات تموز.

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