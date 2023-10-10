أ.ب عن مسؤولين اميركيين: بلينكن يعلق خطة لزيارة إلى الشرق الأوسط كانت ستشمل إسرائيل والسعودية والمغرب

افادت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين أميركيين، بأن "وزير الخارجية انتوني بلينكن يعلق خطة لزيارة إلى الشرق الأوسط كانت ستشمل إسرائيل والسعودية والمغرب"، لافتة الى انه "قد يزور إسرائيل ودولا مجاورة لبحث تخفيف التوتر لكن لا نتوقع أن يزور السعودية".

كما اشارت الى انه "من شبه المؤكد تأجيل زيارة بلينكن إلى المغرب لعقد اجتماع لوزراء خارجية "منتدى النقب".