إرجاء جلستَي لجنة تقصي الحقائق ولجنة الإدارة والعدل بسبب الأوضاع الراهنة

أُرجئت جلسة لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الّتي كانت مقرّرة اليوم، إلى موعد يحدَّد لاحقًا، وذلك بسبب الأوضاع الرّاهنة.

كذلك، وللسّبب عينه، أرجأت ​لجنة الإدارة والعدل​ جلستها الّتي كانت مقررّة عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، إلى الثّلثاء المقبل في 2023-10-17، في التّوقيت عينه.