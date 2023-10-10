أعرب رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية عن تعازيه لـ"حزب الله" بسقوط 3 من عناصره في العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان يوم أمس، حيث قال: "كل العزاء للمقاومة باستشهاد ثلاثة من شبابها، والصبر والعزيمة للشعب الفلسطيني المقاوم".

كانت هذه تفاصيل خبر فرنجية: العزاء للمقاومة بـ"استشهاد ثلاثة من شبابها" والصبر والعزيمة للشعب الفلسطيني المقاوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.