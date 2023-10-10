الموسوي: المقاومة تُعيد رسم الشرق الأوسط ليكون خاليًا من الشر المطلق الذي اسمه إسرائيل

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي، في اللقاء التضامني مع سوريا الذي نظمه "الحزب السوري القومي الإجتماعي" في قاعة خالد علوان، أنّ "ما جرى في فلسطين وما فعلته المقاومة هناك هو أكبر من أن يستوعبه العدو ومن يدعمه".

وشدد على أنّه "يُصنع مستقبل وأمل حقيقي في فلسطين، وتُعاد كتابة التاريخ، وتُعاد استعادة الجغرافيا، وكتابة المستقبل من بوابة فلسطين"، مشيرًا إلى أنّ "الموقف واضح جداً، ما جرى في فلسطين وما فعلته المقاومة هناك هو أكبر من أن يستوعبه العدو ومن يدعمه ومن أجل ذلك أرسلوا له الدعم ولم يمض يومان على العبور، فما بالكم إن طالت المعركة. المعركة مع المقاومة في غزة أظهرت وهن عدونا فكيف إذا كانت مع المقاومة في لبنان. سمعنا من العدو الكثير من الشعارات التي لن تغيّر الواقع القائم. ونقول للواهمين الذين يراهنون على الغرب فإن ليس لهم مَن يحميه، وإن الشرق الأوسط يُعاد رسمُه من جديد ولكن من يعيد رسمه هي المقاومة ليكون خالياً من الشر المطلق الذي اسمه إسرائيل".