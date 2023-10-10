شكرا لقرائتكم خبر عن أجانب قتلوا أو فقدوا في الهجوم على إسرائيل.. تعرّف إلى جنسياتهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعددت إعلانات دول عدة عن مقتل أو فقدان رعاياها في الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي.

وأكدت إسرائيل أن عناصر حركة حماس احتجزوا في ذلك الهجوم جنوداً ومدنيين كرهائن، لكنها لم تؤكد الأعداد والجنسيات.

ويقول مسؤولون إسرائيليون، إن أكثر من 100 شخص محتجز لدى حماس، بينما تقول الحركة إن العدد يصل إلى حوالي 130، وبعض القتلى والأسرى إسرائيليون، يحملون جنسيات دول أخرى.

ونستعرض في التقرير التالي، جنسيات الأجانب الذين قتلوا أو فقدوا في الهجوم الأخير:

- أعلنت الخارجية الفرنسية، عن مقتل مواطنين اثنين في الهجوم على إسرائيل، و14 ليس لدى السلطات أنباء عنهم.

- قالت السفارة الروسية في تل أبيب، إن روسياً قتل وفُقد أربعة آخرون في هجوم حماس.

- أعلن وزير خارجية الأرجنتين، عن مقتل سبعة أرجنتينيين في إسرائيل و15 لا يزالون مفقودين.

- ذكرت الخارجية الإيطالية، أن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا محتجزين كرهينتين.

- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مقتل 11 مواطناً أمريكياً على الأقل في الهجوم، مشيراً إلى أن ربما يكون هناك آخرون في عداد المفقودين.

- قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلاً عن مصدر رسمي: إن هناك مخاوف من أن أكثر من عشرة بريطانيين قتلوا أو فقدوا في إسرائيل.

- 10 مواطنين نيباليين من بين القتلى في هجوم حماس، حسبما ذكرت سفارة جمهورية نيبال في تل أبيب عبر بيان.

- أكد رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه مقتل طالب كمبودي في الهجوم.

- أكدت امرأة ألمانية عبر فيديو وفاة ابنتها شاني لوك، 23 عاماً، التي حضرت حفلة صحراوية، لحظة هجوم حماس، ولوك تملك الجنسية الألمانية والإسرائيلية، وتم تصوير جثتها في مقطع انتشر على مواقع التواصل.

- أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية التايلاندية كانشانا باتاراتشوك أعلنت مقتل 18 مواطناً تايلاندياًً، وإصابة 8 آخرين واحتجاز 11 كرهائن في إسرائيل، بعد هجوم حماس.

- كشفت «سي إن إن»، أن 3 مواطنين من البرازيل، واثنين من المكسيك، وشخصين من أوكرانيا مفقودون حتى الآن.